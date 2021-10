மாவட்ட செய்திகள்

சாலையில் குப்பைகள் கொட்டியதை கண்டித்து பொதுமக்கள் திடீர் மறியல் + "||" + Condemning the dumping of rubbish on the road Public outcry

சாலையில் குப்பைகள் கொட்டியதை கண்டித்து பொதுமக்கள் திடீர் மறியல்