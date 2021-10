மாவட்ட செய்திகள்

கம்பத்தில் தீப்பிடித்ததில் மின்கம்பிகள் அறுந்து தரைக்கடைகள் மீது விழுந்தது + "||" + The pole caught fire and the wires fell to the ground

கம்பத்தில் தீப்பிடித்ததில் மின்கம்பிகள் அறுந்து தரைக்கடைகள் மீது விழுந்தது