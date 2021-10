மாவட்ட செய்திகள்

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவிலில் நேற்று 2வது நாளாக பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் + "||" + sami darshan on the 2nd day at the kulasekaranpattinam mutharamman temple with a long queue of devotees

