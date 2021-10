மாவட்ட செய்திகள்

ஏரல் அருகே கொற்கையில் கடல்சார் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேட்டி + "||" + minister thangam thennarasu said that a maritime study will be carried out in korkai near earal

ஏரல் அருகே கொற்கையில் கடல்சார் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேட்டி