மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசேலம் அருகே தூக்குப்போட்டு நர்சு தற்கொலை - பணியிடமாறுதல் கிடைக்காததால் விபரீதம் + "||" + Nurse commits suicide by hanging near Chinnasalem - Disaster due to unavailability of transfer

சின்னசேலம் அருகே தூக்குப்போட்டு நர்சு தற்கொலை - பணியிடமாறுதல் கிடைக்காததால் விபரீதம்