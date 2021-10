மாவட்ட செய்திகள்

உலக கண்பார்வை தினத்தை ஒட்டி தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் மருத்துவ மாணவர்கள், செவிலியர்கள் விழிப்புணர்வு மனித சங்கிலி + "||" + awarness human chain for medical students and nurses on world vision day at thoothukudi government hospital

