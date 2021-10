மாவட்ட செய்திகள்

பாணாவரம் அருகே பிறந்து 2 நாட்களேயான ஆண் குழந்தை சூட்கேசில் வைத்து கால்வாயில் வீச்சு + "||" + Put the 2-day-old baby boy in a suitcase and throw it in the canal

பாணாவரம் அருகே பிறந்து 2 நாட்களேயான ஆண் குழந்தை சூட்கேசில் வைத்து கால்வாயில் வீச்சு