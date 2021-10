மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் பகுதியில் கனமழை வீட்டின் மீது இடிந்து விழுந்த தடுப்புச்சுவர் தாய் மகள்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்தப்பின + "||" + Heavy rain in Kodaikanal area The collapsed barrier on the house The mother daughters fortunately survived

கொடைக்கானல் பகுதியில் கனமழை வீட்டின் மீது இடிந்து விழுந்த தடுப்புச்சுவர் தாய் மகள்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்தப்பின