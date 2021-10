மாவட்ட செய்திகள்

ஆனைமலை உப்பாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் பக்தர்கள் குளிக்க தடை + "||" + Devotees banned from bathing in Anaimalai basin due to floods

ஆனைமலை உப்பாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் பக்தர்கள் குளிக்க தடை