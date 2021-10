மாவட்ட செய்திகள்

கே.வி.குப்பம் அருகே மோர்தானா அணை இடதுபுறக் கால்வாயில் உடைப்பு + "||" + Break in the left canal of the Mordhana Dam

கே.வி.குப்பம் அருகே மோர்தானா அணை இடதுபுறக் கால்வாயில் உடைப்பு