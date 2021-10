மாவட்ட செய்திகள்

பாலாற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு கிராம மக்களுக்கு கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Collector warns villagers of rising water levels in the lake

பாலாற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு கிராம மக்களுக்கு கலெக்டர் எச்சரிக்கை