மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூரில் இருந்து வாக்குப்பதிவு சரிபார்க்கும் எந்திரங்கள் லாரியில் அனுப்பி வைப்பு + "||" + Transfer of ballot verification machines by truck from Perambalur

பெரம்பலூரில் இருந்து வாக்குப்பதிவு சரிபார்க்கும் எந்திரங்கள் லாரியில் அனுப்பி வைப்பு