மாவட்ட செய்திகள்

கணவரை கொன்ற வழக்கில் ஜாமீனில் வெளியே வந்த பெண்ணுக்கு அரிவாள் வெட்டு + "||" + Scythe cut for woman who was out on bail in the case of her husbands murder

கணவரை கொன்ற வழக்கில் ஜாமீனில் வெளியே வந்த பெண்ணுக்கு அரிவாள் வெட்டு