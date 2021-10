மாவட்ட செய்திகள்

மின்சாரத்தால் தீப்பற்றினால் தண்ணீர் ஊற்றி அணைக்க கூடாது; மின்வாரிய அதிகாரி எச்சரிக்கை + "||" + Do not extinguish water if it catches fire due to electricity

மின்சாரத்தால் தீப்பற்றினால் தண்ணீர் ஊற்றி அணைக்க கூடாது; மின்வாரிய அதிகாரி எச்சரிக்கை