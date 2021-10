மாவட்ட செய்திகள்

தென் தமிழகத்தில் வேளாண் மற்றும் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது புதுடெல்லி வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணைய தலைவர் அங்கமுத்து தகவல் + "||" + South Tamil Nadu has a good chance of exporting agricultural and value-added products, said Angamuthu, chairman of the New Delhi Agricultural and Processed Food Export Development Authority

