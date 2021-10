மாவட்ட செய்திகள்

ஜவுளிக்கடையில் புடவை- லுங்கிகளை திருடிய பெண்கள் உள்பட 5 பேர் கைது + "||" + Five people have been arrested for stealing sari-lungis from a textile shop

ஜவுளிக்கடையில் புடவை- லுங்கிகளை திருடிய பெண்கள் உள்பட 5 பேர் கைது