மாவட்ட செய்திகள்

பஸ் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி பயணம் செய்த பள்ளி மாணவர்கள். கண்டித்த டிரைவரிடம் வாக்குவாதம் + "||" + School students traveling as the bus hangs on the stairs

பஸ் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி பயணம் செய்த பள்ளி மாணவர்கள். கண்டித்த டிரைவரிடம் வாக்குவாதம்