மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் விபத்தில் சிக்கிய தாய்-மகனை காப்பாற்றாமல் வீடியோ எடுத்த பொதுமக்கள்; இருவருமே உயிரிழந்த பரிதாபம் + "||" + The public took the video without rescuing the mother-son who was involved in the accident

பெங்களூருவில் விபத்தில் சிக்கிய தாய்-மகனை காப்பாற்றாமல் வீடியோ எடுத்த பொதுமக்கள்; இருவருமே உயிரிழந்த பரிதாபம்