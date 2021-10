மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வருகிற 1 ந் தேதி1 முதல் 8 வரையிலான மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் தொடக்கம் கலெக்டர் ஸ்ரீதர் தகவல் + "||" + Coming on the 1st in Kallakurichi district Classes start for students from 1 to 8 Collector Sridhar Information

