மாவட்ட செய்திகள்

ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சியில் குமாரசாமி குடும்பத்தினரை தவிர வேறு யாரும் தலைவர்கள் ஆக முடியாது - சித்தராமையா பேட்டி + "||" + No one can become a leader except the Kumaraswamy family

ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சியில் குமாரசாமி குடும்பத்தினரை தவிர வேறு யாரும் தலைவர்கள் ஆக முடியாது - சித்தராமையா பேட்டி