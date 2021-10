மாவட்ட செய்திகள்

கடல் நீரை குடிநீராக சுத்திகரிக்கும் 3-வது ஆலைக்கு 90 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தல் + "||" + Acquisition of 90 acres of land for the 3rd Seawater Treatment Plant

