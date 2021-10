மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூரில் கந்தசஷ்டி திருவிழாசூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க பக்தர்களுக்கு தடை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தகவல் + "||" + Minister Anita Radhakrishnan has said that devotees have been banned from participating in the Kandasashti festival in Thiruchendur

