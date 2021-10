மாவட்ட செய்திகள்

கத்தி முனையில் வங்கி ஊழியர் குடும்பத்தினரிடம் ரூ.7 லட்சம் நகைகள் கொள்ளை திண்டிவனத்தில் முகமூடி கொள்ளையர்கள் அட்டூழியம் + "||" + Robbery at the tip of the knife

கத்தி முனையில் வங்கி ஊழியர் குடும்பத்தினரிடம் ரூ.7 லட்சம் நகைகள் கொள்ளை திண்டிவனத்தில் முகமூடி கொள்ளையர்கள் அட்டூழியம்