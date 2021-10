மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் + "||" + Fishermen should be given a monthly pension

மீனவர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும்