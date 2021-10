மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிப்பட்டு நகருக்குள் சாலையை அடைத்தபடி வந்த கரும்பு வாகனத்தால் போக்குவரத்து நெரிசல் + "||" + Traffic congestion caused by a vehicle blocking the road into the city of Pallipattu

பள்ளிப்பட்டு நகருக்குள் சாலையை அடைத்தபடி வந்த கரும்பு வாகனத்தால் போக்குவரத்து நெரிசல்