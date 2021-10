மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி மாணவ மாணவிகளுக்கான ஒற்றுமை ஓட்ட போட்டியை மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + District Superintendent of Police Jayakumar inaugurated the solidarity drive for students in Thoothukudi emphasizing the unity of the people of the country

தூத்துக்குடியில் நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி மாணவ மாணவிகளுக்கான ஒற்றுமை ஓட்ட போட்டியை மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் தொடங்கி வைத்தார்