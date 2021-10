மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாநகராட்சி பகுதியில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன்பே சேதமடைந்த நடைபாதைகள். பெயரளவில் பணிகள் நடப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு. + "||" + Damaged sidewalks before coming into use

