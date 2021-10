மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி வாகனங்கள் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு மேல் செல்லக்கூடாது + "||" + Do not go above 40 kmph

