மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் தீபாவளிக்கு புத்தாடை வாங்க குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + People gather in Coimbatore to buy puttadai for Deepavali

