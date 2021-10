மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி தடை செய்யப்பட்ட பட்டாசுகள் வாங்குவதை தவிர்க்க அதிகாரி வேண்டும் + "||" + The officer must avoid the purchase of prohibited crackers

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி தடை செய்யப்பட்ட பட்டாசுகள் வாங்குவதை தவிர்க்க அதிகாரி வேண்டும்