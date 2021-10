மாவட்ட செய்திகள்

கொட்டும் மழையிலும் புத்தாடை வாங்க குடைகள் பிடித்தபடி குவிந்த மக்கள் + "||" + People flocking to buy umbrellas in the pouring rain

கொட்டும் மழையிலும் புத்தாடை வாங்க குடைகள் பிடித்தபடி குவிந்த மக்கள்