மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சீனப்பட்டாசுகளை பதுக்கி வைத்து விற்கும் கடைக்காரர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை + "||" + Strict action against shopkeepers hoarding and selling Chinese crackers in Tiruvallur district

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சீனப்பட்டாசுகளை பதுக்கி வைத்து விற்கும் கடைக்காரர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை