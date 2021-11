மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் நேற்று 17 மாதங்களுக்கு பிறகு பள்ளிக்கு வந்த 1ம் வகுப்பு முதல் 8ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவியரை ஆசிரியைகள் பன்னீர் தெளித்தும் இனிப்பு வழங்கியும் வரவேற்றனர் + "||" + Teachers welcome students from class 1 to class 8 who came to school after 17 months in Thoothukudi yesterday with a sprinkling of water and sweets.

