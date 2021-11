மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 1 முதல் 8ம் வகுப்பு வரை நேற்று திறக்கப்பட்டதையொட்டி பள்ளிக்கு உற்சாகமாக வந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு ஆசிரியர்கள் இனிப்பு மறறும் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர் + "||" + Teachers give sweets and bouquets to the students who came to the school enthusiastically after the opening of 1st to 8th class in Thoothukudi district yesterday.

