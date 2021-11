மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி மாவட்டத்தில் 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை வகுப்புகள் நேற்று தொடங்கதை தொடர்நது பள்ளிக்கூடத்திற்கு உற்சாகமாக மாணவ-மாணவிகள் வந்தனர் + "||" + Came excitedly to school in the Tenkasi district Teachers welcomed the students with sweets

தென்காசி மாவட்டத்தில் 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை வகுப்புகள் நேற்று தொடங்கதை தொடர்நது பள்ளிக்கூடத்திற்கு உற்சாகமாக மாணவ-மாணவிகள் வந்தனர்