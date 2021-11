மாவட்ட செய்திகள்

700 பள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை நேரடி வகுப்புகள் தொடக்கம் + "||" + Direct classes start from 1st to 8th class in 700 schools

700 பள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை நேரடி வகுப்புகள் தொடக்கம்