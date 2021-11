மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி பகுதியில் மேள தாளத்துடன் மாணவர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு + "||" + Enthusiastic welcome for students with drum beats in Pollachi area

பொள்ளாச்சி பகுதியில் மேள தாளத்துடன் மாணவர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு