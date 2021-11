மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையால் ஆறுகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது + "||" + Due to the continuous rains the water in the rivers overflows

