மாவட்ட செய்திகள்

சாலையில் இருந்த பள்ளத்தால் நிலைதடுமாறி விழுந்த என்ஜினீயர், மாநகர பஸ் சக்கரத்தில் சிக்கி பலி + "||" + The engineer fell into a ditch on the road and got stuck in the wheel of a city bus

சாலையில் இருந்த பள்ளத்தால் நிலைதடுமாறி விழுந்த என்ஜினீயர், மாநகர பஸ் சக்கரத்தில் சிக்கி பலி