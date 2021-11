மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டை விழுந்ததால் விசைப்படகு கடலில் மூழ்கியது + "||" + The boat sank in the sea as the hole fell

ஓட்டை விழுந்ததால் விசைப்படகு கடலில் மூழ்கியது