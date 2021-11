மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தான்குளம் அருகே செட்டிகுளம் பஞ்சாயத்து பள்ளங்கிணறு கிராமத்தில் இறந்தவருக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்ய பாதை வசதி இல்லாததால் உடலை குளத்து தண்ணீரில் அபாயநிலையில் சுமந்து செல்கின்றனர் + "||" + The body is being carried dangerously in the pool water as there is no road to the cemetery for the funeral of the deceased in Pallankinaru village of Chettikulam panchayat near Sathankulam

