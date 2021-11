தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கிராமங்கள் தோறும் வாகனத்தில் சட்ட விழிப்புணர்வு நடத்தப்பட உள்ளது. இந்த விழிப்புணர்வு பிரசார வாகனத்தை நீதிபதிகள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர்.

மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கிராமங்கள் தோறும் வாகனத்தில் சட்ட விழிப்புணர்வு நடத்தப்பட உள்ளது, இந்த விழிப்புணர்வு பிரசார வாகனத்தை நீதிபதிகள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் + "||" + A legal awareness drive is to be conducted in every village vehicle in Thoothukudi district and the judges flagged off this awareness campaign vehicle

