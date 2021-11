மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்று புதன்கிழமை பட்டா திருத்த சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் கிராமங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன + "||" + Patta correction camp is being held in Thoothukudi district today

