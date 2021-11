மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில்உண்டியல் மூலம் ரூ.2.78 கோடி வருமானம் கிடைத்துள்ளது + "||" + At the Subramania Swami Temple in Thiruchendur hundial income was Rs 2.78 crore

