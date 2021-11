மாவட்ட செய்திகள்

மூதாட்டியை மிரட்டி நிலத்தை அபகரிக்க முயன்ற போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடை நீக்கம். + "||" + Police sub inspector fired for trying to extort land by intimidating grandmother

மூதாட்டியை மிரட்டி நிலத்தை அபகரிக்க முயன்ற போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடை நீக்கம்.