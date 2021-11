மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில் தொடர் மழை:வீட்டின் மேல்தளம் இடிந்து விழுந்ததுதந்தை-மகன் படுகாயம் + "||" + The roof of the house collapsed

புதுக்கோட்டையில் தொடர் மழை:வீட்டின் மேல்தளம் இடிந்து விழுந்ததுதந்தை-மகன் படுகாயம்