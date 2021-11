மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழை:நரியனோடை, காணிமேடு தரைப்பாலங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியது போக்குவரத்து துண்டிப்பு + "||" + The ground bridges were submerged in water

தொடர் மழை:நரியனோடை, காணிமேடு தரைப்பாலங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியது போக்குவரத்து துண்டிப்பு