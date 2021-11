மாவட்ட செய்திகள்

இன்று தீபாவளி பண்டிகை:கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் அரசு நிர்ணயித்த நேரங்களில் பட்டாசு வெடிக்கவேண்டும் + "||" + Fireworks should explode at specified times

இன்று தீபாவளி பண்டிகை:கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் அரசு நிர்ணயித்த நேரங்களில் பட்டாசு வெடிக்கவேண்டும்