மாவட்ட செய்திகள்

லத்தேரி அருகே மரம் விழுந்து குடுகுடுப்பைக்காரர் பலி + "||" + The tree fell and killed the occupant

லத்தேரி அருகே மரம் விழுந்து குடுகுடுப்பைக்காரர் பலி