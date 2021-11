கர்நாடக மக்களுக்கு முதல்-மந்திாி பசவராஜ் பொம்மை தீபாவளி வாழ்த்து தொிவித்தாா்.

மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக மக்களுக்கு முதல்-மந்திாி பசவராஜ் பொம்மை தீபாவளி வாழ்த்து தொிவித்தாா். + "||" + CM Basavaraj BOMMAI Diwali greetings to the people of Karnataka

கர்நாடக மக்களுக்கு முதல்-மந்திாி பசவராஜ் பொம்மை தீபாவளி வாழ்த்து தொிவித்தாா்.